Клуб АПЛ, в котором играет футболист сборной Украины, может сменить тренера
Брендан Роджерс может возглавить «Эвертон»
Североирландский специалист Брендан Роджерс может возглавить «Эвертон». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, 52-летний специалист рассматривает английским клубом в качестве замены Дэвиду Мойесу. Руководство «Эвертона» после переезда на новый стадион хотят, чтобы команда играла в более привлекательный футбол.
Последним клубом Брендана РОджерса был «Селтик».
В «Эвертоне» выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко.
«Эвертон» после десяти туров набрал 12 очков и расположился на 14-м месте.
Ранее сообщалось о том, что Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть.
