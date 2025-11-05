Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб АПЛ, в котором играет футболист сборной Украины, может сменить тренера
Англия
05 ноября 2025, 10:31 |
Брендан Роджерс может возглавить «Эвертон»

05 ноября 2025, 10:31 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Североирландский специалист Брендан Роджерс может возглавить «Эвертон». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, 52-летний специалист рассматривает английским клубом в качестве замены Дэвиду Мойесу. Руководство «Эвертона» после переезда на новый стадион хотят, чтобы команда играла в более привлекательный футбол.

Последним клубом Брендана РОджерса был «Селтик».

В «Эвертоне» выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

«Эвертон» после десяти туров набрал 12 очков и расположился на 14-м месте.

Ранее сообщалось о том, что Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть.

По теме:
Британский скаут – об игроке сборной Украины: «Он – немного нестабильный»
«Они уже слишком отстали». Криштиану Роналду назвал чемпиона АПЛ
ФОТО. «Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с Трентом перед матчем ЛЧ
Брендан Роджерс Эвертон Виталий Миколенко Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
