05 ноября 2025, 06:42 |
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается

Виталию нравится играть за «Эвертон»

Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, у которого летом заканчивается контракт с «Эвертоном», сообщил, что настроен и в дальнейшем играть за ливерпульский клуб.

«Мы еще не обсуждали с руководством продление контракта, но планируем сделать это в ближайшее время. Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное.

Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за «Эвертон», — сказал Миколенко.

Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
