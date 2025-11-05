Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Виталию нравится играть за «Эвертон»
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко, у которого летом заканчивается контракт с «Эвертоном», сообщил, что настроен и в дальнейшем играть за ливерпульский клуб.
«Мы еще не обсуждали с руководством продление контракта, но планируем сделать это в ближайшее время. Мне нравится выступать за этот клуб – я получаю удовольствие от каждого матча, и для меня это самое важное.
Летом были предложения от других клубов, но они не воспринимались серьезно. Все стороны довольны сотрудничеством, поэтому я продолжаю играть за «Эвертон», — сказал Миколенко.
