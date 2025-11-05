Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Третий раз в истории. Ювентус не выиграл ни одного из первых 4-х матчей ЛЧ
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 10:07 |
Туринский клуб сыграл вничью в поединке с португальским «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine.

У вівторок, 4 листопада, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» встретился на домашней арене с португальским «Спортингом». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В этом противостоянии туринский клуб повторил неприятное достижение – не смог победить ни в одном из стартовых четырех матчей сезона Лиги чемпионов в третий раз в истории.

После этого поединка продолжилась безвыигрышная серия «Ювентуса» в сезоне 2025/26.

  • Ювентус – Спортинг – 1:1
  • Реал – Ювентус – 1:0
  • Вильярреал – Ювентус – 2:2
  • Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4

Подобный старт в Лиге чемпионов был дважды в истории команды. В сезонах 1998/99 и 2013/14 «Ювентус» также не смог победить в первых четырех турах.

1998/99 (5 матчей)

  • Ювентус – Галатасарай – 2:2
  • Русенборг – Ювентус – 1:1
  • Атлетик – Ювентус – 0:0
  • Ювентус – Атлетик – 1:1
  • Галатасарай – Ювентус – 1:1

2013/14 (4 матча)

  • Копенгаген – Ювентус – 1:1
  • Ювентус – Галатасарай – 2:2
  • Реал – Ювентус – 2:1
  • Ювентус – Реал – 2:2

Следующим соперником туринской команды станет норвежский «Буде-Глимт».

Лига чемпионов Ювентус Спортинг Лиссабон статистика
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
