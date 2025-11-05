Третий раз в истории. Ювентус не выиграл ни одного из первых 4-х матчей ЛЧ
Туринский клуб сыграл вничью в поединке с португальским «Спортингом»
У вівторок, 4 листопада, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором туринский «Ювентус» встретился на домашней арене с португальским «Спортингом». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.
В этом противостоянии туринский клуб повторил неприятное достижение – не смог победить ни в одном из стартовых четырех матчей сезона Лиги чемпионов в третий раз в истории.
После этого поединка продолжилась безвыигрышная серия «Ювентуса» в сезоне 2025/26.
- Ювентус – Спортинг – 1:1
- Реал – Ювентус – 1:0
- Вильярреал – Ювентус – 2:2
- Ювентус – Боруссия Дортмунд – 4:4
Подобный старт в Лиге чемпионов был дважды в истории команды. В сезонах 1998/99 и 2013/14 «Ювентус» также не смог победить в первых четырех турах.
1998/99 (5 матчей)
- Ювентус – Галатасарай – 2:2
- Русенборг – Ювентус – 1:1
- Атлетик – Ювентус – 0:0
- Ювентус – Атлетик – 1:1
- Галатасарай – Ювентус – 1:1
2013/14 (4 матча)
- Копенгаген – Ювентус – 1:1
- Ювентус – Галатасарай – 2:2
- Реал – Ювентус – 2:1
- Ювентус – Реал – 2:2
Следующим соперником туринской команды станет норвежский «Буде-Глимт».
4 - Juventus are winless in their opening four Champions League games of a season (D3 L1) for the third time in their history in the competition – after 2013/14 (D3 L1) and 1998/99 (D4). Brake.#UCL— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 4, 2025
