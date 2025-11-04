ФОТО. В сеть попали фото форм всех сборных от Adidas. Есть и Украина

Спортивный журналист Жан Франко Зелая опубликовал в сети фото, на котором изображены формы национальных сборных, выполненные компанией Adidas.

Коллекция носит название «Чемпионат мира по футболу 2026 года». Среди изображенных форм есть и футболка сборной Украины, которая пока не гарантировала себе участие в мундиале.

Форма выполнена в традиционных сине-желтых цветах. Основной цвет джерси – желтый, а дополнительные элементы, например, линии, номера и эмблемы – синие.

Ранее Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи отбора к ЧМ-2026.