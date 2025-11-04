ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине

Криштиану Роналду рассказал, что сделал предложение Джорджине Родригес спонтанно – по вдохновению от своих детей.

Пара объявила о помолвке после девяти лет отношений: Джорджина опубликовала фото с кольцом и подписью «Да, я согласна. В этой и всех моих жизнях».

По словам Роналду, он не планировал этот момент: «Было час ночи, дети спали. Один из друзей дал мне кольцо, и тут мои дети прибежали: «Папа, ты дашь маме кольцо и попросишь выйти замуж!». Я понял — это знак». Он признался, что не вставал на колено, но все прошло трогательно.

«Я не особо романтик, – сказал Роналду. – Не тот, кто каждую неделю дарит цветы. Но я романтичен по-своему. Она – женщина моей жизни».

Кольцо оценили в £1,5 млн: 15–20-каратный бриллиант в платине. Ювелир назвала украшение «великолепным и достойным одной из самых известных пар мира».

Роналду и Джорджина познакомились в 2016-м, с тех пор жили в Мадриде, Турине, Манчестере и сейчас – в Эр-Рияде. В 2022 году пара пережила трагедию – смерть новорожденного сына Энджела.

«Мы всегда поддерживали друг друга, – признался он. – Даже в худшие времена нужно идти вместе. Я многое понял и благодарен судьбе».

У пары двое общих детей – Алана Мартина и Белла Эсмеральда, а также трое старших – Криштиану-младший, Ева и Матео.