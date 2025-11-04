Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине
Другие новости
04 ноября 2025, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2025, 21:49
569
0

ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине

Криштиану Роналду оказался не очень романтичным парнем

04 ноября 2025, 21:21 | Обновлено 04 ноября 2025, 21:49
569
0
ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду рассказал, что сделал предложение Джорджине Родригес спонтанно – по вдохновению от своих детей.

Пара объявила о помолвке после девяти лет отношений: Джорджина опубликовала фото с кольцом и подписью «Да, я согласна. В этой и всех моих жизнях».

По словам Роналду, он не планировал этот момент: «Было час ночи, дети спали. Один из друзей дал мне кольцо, и тут мои дети прибежали: «Папа, ты дашь маме кольцо и попросишь выйти замуж!». Я понял — это знак». Он признался, что не вставал на колено, но все прошло трогательно.

«Я не особо романтик, – сказал Роналду. – Не тот, кто каждую неделю дарит цветы. Но я романтичен по-своему. Она – женщина моей жизни».

Кольцо оценили в £1,5 млн: 15–20-каратный бриллиант в платине. Ювелир назвала украшение «великолепным и достойным одной из самых известных пар мира».

Роналду и Джорджина познакомились в 2016-м, с тех пор жили в Мадриде, Турине, Манчестере и сейчас – в Эр-Рияде. В 2022 году пара пережила трагедию – смерть новорожденного сына Энджела.

«Мы всегда поддерживали друг друга, – признался он. – Даже в худшие времена нужно идти вместе. Я многое понял и благодарен судьбе».

У пары двое общих детей – Алана Мартина и Белла Эсмеральда, а также трое старших – Криштиану-младший, Ева и Матео.

По теме:
«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси
«Они уже слишком отстали». Криштиану Роналду назвал чемпиона АПЛ
Криштиану РОНАЛДУ: «Мне больно видеть этот клуб в таком состоянии»
фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес свадьба
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Футбол | 04 ноября 2025, 19:35 10
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах

Генеральный директор назвал трансферные результаты

Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04 ноября 2025, 11:40 68
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером

Президент «Динамо» дал большое интервью

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 08:33
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Футбол | 04.11.2025, 20:23
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 44
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 10
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем