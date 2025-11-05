Игорь СУРКИС: «Тренеру не нужно тупое стадо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о якобы конфликте между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

По словам Суркиса, разговоры о недоразумениях внутри команды – выдумка журналистов, которая только негативно повлияла на коллектив.

«Журналисты раздули какой-то конфликт, и это сказалось на игре команды, которая теряла очки в концовках матчей. Я только рад, что у нас есть такой лидер, как Ярмоленко. В свое время таким был Лужный – без подобных игроков невозможно построить команду. Тренеру не нужно тупое стадо», – заявил президент клуба.

