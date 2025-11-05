Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «Тренеру не нужно тупое стадо»
05 ноября 2025, 23:07
Игорь СУРКИС: «Тренеру не нужно тупое стадо»

Президент киевлян опроверг конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Игорь СУРКИС: «Тренеру не нужно тупое стадо»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию о якобы конфликте между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

По словам Суркиса, разговоры о недоразумениях внутри команды – выдумка журналистов, которая только негативно повлияла на коллектив.

«Журналисты раздули какой-то конфликт, и это сказалось на игре команды, которая теряла очки в концовках матчей. Я только рад, что у нас есть такой лидер, как Ярмоленко. В свое время таким был Лужный – без подобных игроков невозможно построить команду. Тренеру не нужно тупое стадо», – заявил президент клуба.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис остался возмущен действиями главного арбитра в матче чемпионата Украины с донецким «Шахтером» (1:3), который состоялся 2 ноября.

