Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Испания
10 ноября 2025, 01:02 |
216
1

Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?

У каталонского клуба впредь финансовые проблемы

10 ноября 2025, 01:02 |
216
1 Comments
Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Каталонский клуб «Барселона» продолжает бороться с финансовыми проблемами.

По информации издания The Athletic, «Барселона» накопила рекордную задолженность в мире футбола, которая в настоящее время составляет 1,45 млрд евро. Каталонский клуб за последние 10 сезонов показал колоссальные финансовые потери, пиковые из которых пришлись на 2021 год — 555,4 млн евро, что стало самым большим дефицитом в истории футбола.

Издание отмечает, что вместо сокращения расходов «Барселона» постоянно ищет новые источники дохода и демонстрирует значительный рост коммерческой деятельности. Такой подход позволяет клубу оставаться конкурентоспособным, несмотря на рекордную задолженность.

Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вернуть на Камп Ноу легенду клуба Лионеля Месси.

По теме:
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовского. Видео голов и обзор
Хет-трик от Левадовски, гол Ямаля. Барселона приблизилась к Реалу
Холанд обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг
Барселона долги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 32
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Футбол | 10 ноября 2025, 01:04 0
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Португалии 2025/26

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Футбол | 09.11.2025, 22:54
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Brian
Зарабатывают кучу денег в еврокубках и на продажах футболистов и всё равно в долгах. Когда они успели такую задолженность накопить? И всё равно покупают дорогих футболистов и платят огромные зарплаты Ямалу, Рафиньи, поляку и другим. 
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем