Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?

Каталонский клуб «Барселона» продолжает бороться с финансовыми проблемами.

По информации издания The Athletic, «Барселона» накопила рекордную задолженность в мире футбола, которая в настоящее время составляет 1,45 млрд евро. Каталонский клуб за последние 10 сезонов показал колоссальные финансовые потери, пиковые из которых пришлись на 2021 год — 555,4 млн евро, что стало самым большим дефицитом в истории футбола.

Издание отмечает, что вместо сокращения расходов «Барселона» постоянно ищет новые источники дохода и демонстрирует значительный рост коммерческой деятельности. Такой подход позволяет клубу оставаться конкурентоспособным, несмотря на рекордную задолженность.

Ранее появилась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вернуть на Камп Ноу легенду клуба Лионеля Месси.