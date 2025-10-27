Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вернуть на Камп Ноу легенду клуба Лионеля Месси.

По информации испанских СМИ, президент хочет привести восьмикратного обладателя Золотого мяча на обновленный после реконструкции Камп Ноу. Планирует это Лапорта на конец 2026 года. Аргентинцу планируют устроить чествование и заполнить обновленный стадион зрителями.

Сейчас аргентинец ведет переговоры о продлении контракта со своим нынешним клубом «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.