Эксперт: «Не понимаю, почему Ребров не вызвал этого игрока»

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук отреагировал на невызов вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в состав национальной сборной Украины на ноябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026:

«Раньше Ребров вызывал Андрея, который чем мог, тем и помогал сборной. Что сейчас изменилось? Тем более, что сейчас Ярмоленко находится в гораздо лучшей форме, чем тогда, когда Ребров вызывал его в национальную команду. Андрей сейчас в неплохой форме, забивает, играя не на своей основной позиции.

Вообще Ярмоленко – это игрок, который имеет огромное влияние на молодое поколение игроков. На мой взгляд, Андрей – это один из самых авторитетных действующих украинских футболистов, которые сейчас играют. Нельзя недооценивать его влияние на раздевалку: он мог как успокоить, так и завести своих партнеров по команде в нужное время. Не понимаю, почему Ребров не вызвал Ярмоленко».