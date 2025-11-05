Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Этот человек способен изменить мир»
Другие новости
Криштиану РОНАЛДУ: «Этот человек способен изменить мир»

Футболист – о президенте США Дональда Трампа

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальская легенда Криштиану Роналду высказался о президенте США Дональде Трампе. Футболист с уважением отозвался об американском политике, подчеркнув, что тот имеет значительное влияние на события в мире.

«Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир», – сказал Криштиану Роналду.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим футболистом в истории. Политик нашел лучшего, чем Месси и Роналду.

По теме:
ФОТО. Роналду рассказал, как сделал предложение Джорджине
«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси
«Они уже слишком отстали». Криштиану Роналду назвал чемпиона АПЛ
Криштиану Роналду Дональд Трамп
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
icebeer
Породистый ..ополиз.
