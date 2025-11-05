Другие новости05 ноября 2025, 01:32 |
Криштиану РОНАЛДУ: «Этот человек способен изменить мир»
Футболист – о президенте США Дональда Трампа
Португальская легенда Криштиану Роналду высказался о президенте США Дональде Трампе. Футболист с уважением отозвался об американском политике, подчеркнув, что тот имеет значительное влияние на события в мире.
«Он один из тех людей, которые могут изменить или помочь изменить мир», – сказал Криштиану Роналду.
Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим футболистом в истории. Политик нашел лучшего, чем Месси и Роналду.
