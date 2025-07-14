Трамп назвал футболиста, который величественнее Месси, Роналду и Марадоны

Президент США Дональд Трамп после финального матча КЧМ-2025 ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим футболистом в истории.

– Кто, по вашему мнению, лучший футболист в истории?

– Много лет назад, когда я был молодым, в США привезли игрока по имени Пеле, и он играл за команду под названием «Космос». Я был на этом стадионе, когда здесь играл Пеле, он был переполнен. Это было давно, я был молодым парнем, который пришел посмотреть на Пеле, он был просто невероятным. Поэтому я скажу, что лучшим игроком является Пеле.

Ранее капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.