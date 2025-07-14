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14 июля 2025, 22:02 |
2373
0

Трамп назвал футболиста, который величественнее Месси, Роналду и Марадоны

Президент США выделил Пеле

14 июля 2025, 22:02 |
2373
0
Трамп назвал футболиста, который величественнее Месси, Роналду и Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп после финального матча КЧМ-2025 ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим футболистом в истории.

– Кто, по вашему мнению, лучший футболист в истории?

– Много лет назад, когда я был молодым, в США привезли игрока по имени Пеле, и он играл за команду под названием «Космос». Я был на этом стадионе, когда здесь играл Пеле, он был переполнен. Это было давно, я был молодым парнем, который пришел посмотреть на Пеле, он был просто невероятным. Поэтому я скажу, что лучшим игроком является Пеле.

Ранее капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.

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Дональд Трамп Пеле
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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