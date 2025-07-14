Трамп назвал футболиста, который величественнее Месси, Роналду и Марадоны
Президент США выделил Пеле
Президент США Дональд Трамп после финального матча КЧМ-2025 ответил на вопрос журналиста, кто является лучшим футболистом в истории.
– Кто, по вашему мнению, лучший футболист в истории?
– Много лет назад, когда я был молодым, в США привезли игрока по имени Пеле, и он играл за команду под названием «Космос». Я был на этом стадионе, когда здесь играл Пеле, он был переполнен. Это было давно, я был молодым парнем, который пришел посмотреть на Пеле, он был просто невероятным. Поэтому я скажу, что лучшим игроком является Пеле.
Ранее капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями от церемонии награждения на клубном чемпионате мира, заявив, что не ожидал, что их будет награждать Дональд Трамп.
Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ⚽️— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw
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