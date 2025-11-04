Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 16:45 | Обновлено 04 ноября 2025, 17:16
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»

Зверов удивлен языку переговоров арбитров УПЛ

ФК Шахтер

Журналист УПЛ-ТБ Владимир Зверов, прослушав переговоры арбитров во время матча Шахтера и Динамо, удивляется, почему рефери используют русский язык.

«Одного я не понял, послушав переговоры VAR. Это какой чемпионат был. Российский? Или это чемпионат Украины. Или какой-то болотного государства. Этого я в переговорах я не понял».

Слышал украинские слова, украинский язык, но и не только. Какой чемпионат смотрели в машине VAR?» – сказал Зверов.

Румынская бригада арбитров рассудит Шахтер и Брейдаблик
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Бартулович отреагировал на ничью в матче с Полесьем и конфликт с Ротанем
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Виродки
Ответить
+4
MaximusOne
Звєров - це українське прізвище ?
Ответить
0
vovei
Закалебали пиз...жом про укр.мову. Для чего нужна спешка всем известно.
Ответить
-3
