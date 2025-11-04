Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»

Журналист УПЛ-ТБ Владимир Зверов, прослушав переговоры арбитров во время матча Шахтера и Динамо, удивляется, почему рефери используют русский язык.

«Одного я не понял, послушав переговоры VAR. Это какой чемпионат был. Российский? Или это чемпионат Украины. Или какой-то болотного государства. Этого я в переговорах я не понял».

Слышал украинские слова, украинский язык, но и не только. Какой чемпионат смотрели в машине VAR?» – сказал Зверов.