Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября в Эр-Рияде пройдут матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.

В одном квартете Гауфф и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой.