04 ноября 2025, 13:57
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025

Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

4 ноября в Эр-Рияде пройдут матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.

В одном квартете Гауфф и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Джессика Пегула – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Коко Гауфф Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
