Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025
4 ноября в Эр-Рияде пройдут матчи третьего тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Штеффи Граф.
Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Коко Гауфф (США, WTA 3) и Жасмин Паолини (Италия, WTA 8).
Это будет седьмая встреча соперниц. Счет 3:3.
В одном квартете Гауфф и Паолини выступают вместе с Ариной Соболенко и Джессикой Пегулой.
