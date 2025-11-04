Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Ливерпуль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

4 ноября на Энфилде пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда провела при Слоте очень разные полтора года. В прошлом сезоне Арне удивил всех в первый раз: сменив культового Клоппа, повторил сразу одно из основных достижений немца, выиграв АПЛ - и насколько уверенно. Но после летней паузы был уже холодный душ. Не сразу, хотя Суперкубок и упустили - но от этого отмахнулись, расценив титул как неважный. Потом тем более получалось выигрывать, правда, на характере, за счет голов на последних минутах. А дальше был осенний кошмар, когда проигрывали практически всем подряд. Только Кристал Пэлас, оформив 3:0 в Кубке Лиги, выиграл у гранда в третий раз за пару месяцев!

В Лиге чемпионов эти тенденции тоже проявились. Сначала, ведя 2:0 с Атлетико, получили в свои ворота дубль от Льоренте - но вырвали победу. Но потом было поражение в Стамбуле Галатасараю. Впрочем, в третьем туре оформили 5:1 с Айнтрахтом, хотя пропустили первыми - то самое единственное светлое пятно на общем ужасном фоне.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году проиграл по всем статьям и во всех турнирах в Испании Барселоне. К тому же вылетел быстро как в Лиге чемпионов, так и на клубном чемпионате мира. На последнем уже работал Хаби Алонсо. Впрочем, зато в новом сезоне с ним получается демонстрировать почти стопроцентную статистику. Да, была ложка дегтя, и немалая, в виде 2:5 от Атлетико. Зато Барселону в Эль Класико победили уверенно.

Не было проблем у испанского гранда и в Лиге чемпионов. Сначала выиграли у Марселя, 2:1. Потом забили пять безответных мячей в Казахстане Кайрату. Наконец, за счет единственного гола восстановившегося наконец-то Беллингхэма справились с Ювентусом.

Статистика личных встреч

Был отрезок, когда за восемь очных поединков англичане взяли только одну ничью. Но год назад Салах и компания оформили на этом же поле 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но с учетом того, какую форму показывают клубы, ставим на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
4 ноября 2025 -
22:00
Реал Мадрид
