Испания
04 ноября 2025, 16:19 |
Рафинья разозлился на FIFPro. Его не включили в сборную года

Бразилец считает, что был достоин получить признание

Рафинья разозлился на FIFPro. Его не включили в сборную года
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

3 ноября 2025 года Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro назвала символическую сборную лучших футболистов 2025 года.

Удивительно, но в эту команду не попал бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья. Футболиста, похоже, разозлило решение организации, ведь он выпустил целую серию саркастических Stories в Instagram, в которых поделился своими достижениями за прошлый сезон и подписал все эмодзи смеха.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.


Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу FIFPro
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 3












