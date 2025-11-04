Рафинья разозлился на FIFPro. Его не включили в сборную года

3 ноября 2025 года Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro назвала символическую сборную лучших футболистов 2025 года.

Удивительно, но в эту команду не попал бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья. Футболиста, похоже, разозлило решение организации, ведь он выпустил целую серию саркастических Stories в Instagram, в которых поделился своими достижениями за прошлый сезон и подписал все эмодзи смеха.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.



