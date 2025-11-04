Микель АРТЕТА: «У них очень четкая философия»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии»:

«Славия» очень хорошо выступает во всех турнирах, и мы знаем, что нас ждет очень тяжелый матч. Они не проиграли ни одного матча на своем поле в течение всего сезона. Это команда, которая очень слаженно играет вместе. У них очень четкая философия. Они также создают невероятную атмосферу, поэтому мы знаем, что это будет очень тяжелый матч.

Кристиан Ньоргард? Я четко понимал, какую роль он будет выполнять, когда подписывал с ним контракт, что он может привнести в команду, и он это делает. Я думаю, что он был в очень хорошей форме, прежде чем получил травму во время предсезонной подготовки».

Матч «Славия» – «Арсенал» состоится 4 ноября в 19:45 по киевскому времени.