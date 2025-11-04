Юрченко рассказал о своем трансфере в Байер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 11:59
Бывший полузащитник немецекого «Байера» Владлен Юрченко вспомнил трансфер 2014 года, когда он перебрался в Бундеслигу из донецкого «Шахтера».

По его словам, толчком к трансферу послужила игра сборной Украины U19 против Германии (0:2).

«Помню, тяжело добирались. Выпал снег и самолеты задерживались. Должны были прилететь за два дня, а в итоге добрались до отеля в шесть утра, а игра была запланирована на 17:00. На игре находилось все руководство «Байера». Я сыграл нормально, не могу сказать, что хорошо… После матча сказали, что «Байер» готов меня подписать, и начались более предметные переговоры», – сказал 31-летний Юрченко.

За леверкузенский клуб хавбек выступал с 2014 по 2018 год. Закрепиться в основе экс-футболист так и не смог. Суммарно он отыграл за «Байер» 18 матчей, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Юрченко, номинально числящийся в «Металлисте 1925», тренируется с молодежной командой харьковчан.

Оксана Баландина Источник: Украинский футбол
