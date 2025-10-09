В опале у Бартуловича. 3 топ-игрока Металлиста 1925 тренируются с юниорами

Ведущие игроки Металлиста 1925 Владлен Юрченко, Василий Кравец и Максим Имереков по-прежнему остаются вне основного состава и тренируются с командой U-19.

Решение нового главного тренера Младена Бартуловича отправить эту тройку в «опалу» ранее вызвало удивление среди экспертов.

Интересно, что в прошлом сезоне Денис Гармаш имел возможность играть за вторую команду Металлиста 1925 во Второй лиге, что позволяло получать игровую практику.

В нынешнем сезоне для Юрченко, Кравца и Имерекова даже такой опции нет, поскольку харьковский клуб ликвидировал вторую команду. Топ-игроки уже длительное время остаются без игрового времени.