В опале у Бартуловича. 3 топ-игрока Металлиста 1925 тренируются с юниорами
Владлен Юрченко, Василий Кравец и Максим Имереков до сих пор вне основы
Ведущие игроки Металлиста 1925 Владлен Юрченко, Василий Кравец и Максим Имереков по-прежнему остаются вне основного состава и тренируются с командой U-19.
Решение нового главного тренера Младена Бартуловича отправить эту тройку в «опалу» ранее вызвало удивление среди экспертов.
Интересно, что в прошлом сезоне Денис Гармаш имел возможность играть за вторую команду Металлиста 1925 во Второй лиге, что позволяло получать игровую практику.
В нынешнем сезоне для Юрченко, Кравца и Имерекова даже такой опции нет, поскольку харьковский клуб ликвидировал вторую команду. Топ-игроки уже длительное время остаются без игрового времени.
