Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 01:47 | Обновлено 09 октября 2025, 01:53
В опале у Бартуловича. 3 топ-игрока Металлиста 1925 тренируются с юниорами

Владлен Юрченко, Василий Кравец и Максим Имереков до сих пор вне основы

Младен Бартулович

Ведущие игроки Металлиста 1925 Владлен Юрченко, Василий Кравец и Максим Имереков по-прежнему остаются вне основного состава и тренируются с командой U-19.

Решение нового главного тренера Младена Бартуловича отправить эту тройку в «опалу» ранее вызвало удивление среди экспертов.

Интересно, что в прошлом сезоне Денис Гармаш имел возможность играть за вторую команду Металлиста 1925 во Второй лиге, что позволяло получать игровую практику.

В нынешнем сезоне для Юрченко, Кравца и Имерекова даже такой опции нет, поскольку харьковский клуб ликвидировал вторую команду. Топ-игроки уже длительное время остаются без игрового времени.

Младен Бартулович Металлист 1925 Владлен Юрченко Василий Кравец Максим Имереков
Николай Степанов Источник: Telegram
