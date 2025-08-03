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  4. Бартулович объяснил, почему выгнал звезд Металлиста 1925: «Я дал им шанс»
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 12:53 | Обновлено 03 августа 2025, 12:56
1304
0

Бартулович объяснил, почему выгнал звезд Металлиста 1925: «Я дал им шанс»

Младен заявил, что не жалеет об уходе Кравца и Юрченко

03 августа 2025, 12:53 | Обновлено 03 августа 2025, 12:56
1304
0
Бартулович объяснил, почему выгнал звезд Металлиста 1925: «Я дал им шанс»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, почему решил избавиться от Владлена Юрченко и Василия Кравца, которые были лидерами харьковской команды в Первой лиге.

– Возможно, это решение вызревало во мне еще до собрания, но я хотел посмотреть на этих игроков во время тренировочной работы – дать им шанс. Мы прошли определенный период собрания, оценили возможности каждого и решили попрощаться. Наверное, я убедился в своем первоочередном решении.

– Какие позиции вы хотели бы усилить сейчас больше всего?

– В центр нужен игрок. Может, левый защитник еще, – лаконично сказал Младен.

Подопечные Младена Бартуловича стартуют в Украинской Премьер-лиге матчем против киевской «Оболони». Игра запланирована на понедельник, 4 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

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Василий Кравец Владлен Юрченко Младен Бартулович Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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