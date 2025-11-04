Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артета сообщил плохую новость о ключевом игроке
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 07:06
Артета сообщил плохую новость о ключевом игроке

Он не сыграет в лигочемпионском матче против Славии

Артета сообщил плохую новость о ключевом игроке
ФК Арсенал

Шведский форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш не примет участие в лигочемпионском матче против пражской «Славии».

27-летний нападающий почувствовал мышечный дискомфорт в ходе субботнего матча с «Бернли» (2:0) и не появился на поле после перерыва.

«Он точно не сможет выйти на поле. Сегодня он не тренировался, и нам нужно провести еще несколько тестов и обследований в ближайшие дни, чтобы оценить степень травмы, но на эту игру он не сможет выйти. Я обеспокоен, потому что у него не было серьезных мышечных проблем, и ему пришлось покинуть поле. Он что-то почувствовал, а это, конечно, никогда не хороший знак. Особенно для игрока, который очень, очень взрывной, поэтому мы немного углубимся в изучение травмы, чтобы понять, на какой стадии она находится, и сообщим, когда станет известно больше», – передает клубная пресс-служба слова наставника лондонцев Микеля Артеты.

Матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов «Славия» – «Арсенал» состоится во вторник, 4 ноября, в 19:45.

Виктор Дьекереш Арсенал Лондон Лига чемпионов Славия Прага Славия - Арсенал Микель Артета травма
