ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Бывший игрок «Ливерпуля» помнит своего экс-одноклубника
3 июля 2025 года стало известно о гибели нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты. Причиной смерти стало ДТП.
Бывший игрок «Ливерпуля», правый защитник Трент Александер-Арнольд, который летом 2025 года перешел в мадридский «Реал», накануне матча 4-го тура Лиги чемпионов против своего родного клуба почтил память своего бывшего одноклубника.
Вместе с ним цветы к месту почитания португальца возложили Хаби Алонсо, Дин Хейсен и Эмилио Бутрагеньо.
Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid. pic.twitter.com/npJTS7kJxF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий киевлян – о Матвее Пономаренко
Защитник оценил победу в историческом противостоянии