ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты

3 июля 2025 года стало известно о гибели нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты. Причиной смерти стало ДТП.

Бывший игрок «Ливерпуля», правый защитник Трент Александер-Арнольд, который летом 2025 года перешел в мадридский «Реал», накануне матча 4-го тура Лиги чемпионов против своего родного клуба почтил память своего бывшего одноклубника.

Вместе с ним цветы к месту почитания португальца возложили Хаби Алонсо, Дин Хейсен и Эмилио Бутрагеньо.