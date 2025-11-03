Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Англия
03 ноября 2025, 23:26 |
232
0

ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты

Бывший игрок «Ливерпуля» помнит своего экс-одноклубника

03 ноября 2025, 23:26 |
232
0
ВИДЕО. Трент почтил память Диоги Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля 2025 года стало известно о гибели нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты. Причиной смерти стало ДТП.

Бывший игрок «Ливерпуля», правый защитник Трент Александер-Арнольд, который летом 2025 года перешел в мадридский «Реал», накануне матча 4-го тура Лиги чемпионов против своего родного клуба почтил память своего бывшего одноклубника.

Вместе с ним цветы к месту почитания португальца возложили Хаби Алонсо, Дин Хейсен и Эмилио Бутрагеньо.

По теме:
ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44
Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Ливерпуль смерть ДТП авария чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Мохамед Салах Диогу Жота Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Хаби Алонсо Дин Хейсен Эмилио Бутрагеньо видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Футбол | 03 ноября 2025, 06:42 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этом игроке Динамо вообще нечего говорить»

Бывший нападающий киевлян – о Матвее Пономаренко

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Футбол | 03 ноября 2025, 19:59 41
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»

Защитник оценил победу в историческом противостоянии

«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
Футбол | 03.11.2025, 23:48
«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 201
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 22
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
03.11.2025, 22:19 4
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем