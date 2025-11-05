Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 04:42 |
Президент клуба УПЛ признался, будет ли существовать команда после штрафа

На «Полтаву» были наложены немалые санкции

Президент клуба УПЛ признался, будет ли существовать команда после штрафа
СК Полтава

Клуб УПЛ СК «Полтава» проиграл дело в Верховном суде Украины и обязан уплатить штраф в размере 2,4 миллиона гривен за нарушение закона о рекламе казино.

Президент команды Сергей Иващенко рассказал, как этот штраф повлияет на функционирование клуба.

– Насколько ощутимо этот штраф скажется на бюджете вашего клуба, сумма не маленькая?

– Не маленькая, вы правы, но и не космическая. Неприятно, но переживем. На функционировании клуба это никак не скажется. Игроки, тренеры и другие работники СК Полтава могут не переживать, зарплаты, как и раньше, будут выплачиваться вовремя.

Полтава чемпионат Украины по футболу апелляция суд штрафы Украинская Премьер-лига азарт
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
