Президент клуба УПЛ признался, будет ли существовать команда после штрафа
На «Полтаву» были наложены немалые санкции
Клуб УПЛ СК «Полтава» проиграл дело в Верховном суде Украины и обязан уплатить штраф в размере 2,4 миллиона гривен за нарушение закона о рекламе казино.
Президент команды Сергей Иващенко рассказал, как этот штраф повлияет на функционирование клуба.
– Насколько ощутимо этот штраф скажется на бюджете вашего клуба, сумма не маленькая?
– Не маленькая, вы правы, но и не космическая. Неприятно, но переживем. На функционировании клуба это никак не скажется. Игроки, тренеры и другие работники СК Полтава могут не переживать, зарплаты, как и раньше, будут выплачиваться вовремя.
