Клуб УПЛ проиграл апелляцию в суде и был наказан за нарушения закона

Клуб Премьер-лиги – СК «Полтава» – проиграл в Верховном суде Украины и будет вынужден заплатить штраф в размере 2,4 миллиона гривен за рекламу казино.

Кассационная жалоба полтавского клуба осталась без удовлетворения, так как суд оставил в силе решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) о взыскании с клуба штрафа.

В декабре 2023 года «Полтава» разместила рекламу казино на фасаде здания улицы Крещатик в Киеве. В рекламном ролике были использованы изображения торговых марок казино.

Экспертная комиссия «Всеукраинская рекламная коалиция« идентифицировала этот видеоролик рекламой азартных игр и нарушением закона, что и стало основанием для санкций.

Клуб не согласился с наказанием и подал жалобу в Полтавский окружной административный суд с требованием отменить решение КРАИЛ, но 28 октября Верховный суд оставил наказание для команды из элитного дивизиона без изменений.