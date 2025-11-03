Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ проиграл апелляцию в суде и был наказан за нарушения закона
Украина. Премьер лига
Клуб УПЛ проиграл апелляцию в суде и был наказан за нарушения закона

СК «Полтава» будет вынужден заплатить штраф в размере 2,4 миллиона гривен

Клуб УПЛ проиграл апелляцию в суде и был наказан за нарушения закона
СК Полтава

Клуб Премьер-лиги – СК «Полтава» – проиграл в Верховном суде Украины и будет вынужден заплатить штраф в размере 2,4 миллиона гривен за рекламу казино.

Кассационная жалоба полтавского клуба осталась без удовлетворения, так как суд оставил в силе решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) о взыскании с клуба штрафа.

В декабре 2023 года «Полтава» разместила рекламу казино на фасаде здания улицы Крещатик в Киеве. В рекламном ролике были использованы изображения торговых марок казино.

Экспертная комиссия «Всеукраинская рекламная коалиция« идентифицировала этот видеоролик рекламой азартных игр и нарушением закона, что и стало основанием для санкций.

Клуб не согласился с наказанием и подал жалобу в Полтавский окружной административный суд с требованием отменить решение КРАИЛ, но 28 октября Верховный суд оставил наказание для команды из элитного дивизиона без изменений.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава штрафы суд
Николай Тытюк Источник
