Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятная борьба. 7 игроков делят первое место в гонке бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 20:45 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:12
1268
0

Невероятная борьба. 7 игроков делят первое место в гонке бомбардиров УПЛ

Больше пяти пока никто не забил

03 ноября 2025, 20:45 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:12
1268
0
Невероятная борьба. 7 игроков делят первое место в гонке бомбардиров УПЛ
ФК Динамо Киев

По итогам 11 туров УПЛ сразу семь игроков делят первое место с пятью забитыми голами.

По 5 голов забили Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Филипп Будковский (Заря), Глейкер Мендоса (Кривбасс), Проспер Оба (ЛНЗ), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр).

Без мячей с пенальти пока справляются только Гайдучик и Будковский.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»
Филипп Будковский Виталий Буяльский Глейкер Мендоса Проспер Оба Николай Гайдучик Егор Твердохлеб Хоакин Сифуэнтес Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 8
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа

Легенда Шахтера назвал три причины поражения Динамо в Классическом
Футбол | 03 ноября 2025, 20:04 2
Легенда Шахтера назвал три причины поражения Динамо в Классическом
Легенда Шахтера назвал три причины поражения Динамо в Классическом

Сергей Ященко – о Классическом

Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03.11.2025, 18:33
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 31
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 485
Футбол
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
02.11.2025, 06:52 3
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 4
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем