Невероятная борьба. 7 игроков делят первое место в гонке бомбардиров УПЛ
Больше пяти пока никто не забил
По итогам 11 туров УПЛ сразу семь игроков делят первое место с пятью забитыми голами.
По 5 голов забили Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Филипп Будковский (Заря), Глейкер Мендоса (Кривбасс), Проспер Оба (ЛНЗ), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр).
Без мячей с пенальти пока справляются только Гайдучик и Будковский.
