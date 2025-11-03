Невероятная борьба. 7 игроков делят первое место в гонке бомбардиров УПЛ

По итогам 11 туров УПЛ сразу семь игроков делят первое место с пятью забитыми голами.

По 5 голов забили Виталий Буяльский (Динамо), Николай Гайдучик (Полесье), Филипп Будковский (Заря), Глейкер Мендоса (Кривбасс), Проспер Оба (ЛНЗ), Егор Твердохлеб (Кривбасс) и Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр).

Без мячей с пенальти пока справляются только Гайдучик и Будковский.