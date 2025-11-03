В матче «Шахтера» и «Динамо» не обошлось без спорного момента, когда главный арбитр матча Виталий Романов решил не назначить пенальти в эпизоде с Шолой Огунданом и Юхимом Коноплей.

Комитет арбитров УАФ признал ошибку в матче и обнародовал видео, где обнародована запись разговора главного судьи матча со своими помощниками во время скандального эпизода.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

ВИДЕО. Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров