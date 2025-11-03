Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

По информации источника, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на матчи отбора на ЧМ-2026 вызовет защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

В этом сезоне Батагов провел 11 матчей, голов и результативных передач не отдал, заработав одну желтую карточку. К футболисту приписывают интерес ряд клубов АПЛ, таких, как «Брайтон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил, что лидер Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной в ноябре.