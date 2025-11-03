Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Сборная УКРАИНЫ
03 ноября 2025, 18:33 | Обновлено 03 ноября 2025, 18:58
Арсений Батагов получит дебютный вызов в главную команду страны

УАФ. Арсений Батагов

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

По информации источника, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на матчи отбора на ЧМ-2026 вызовет защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.

В этом сезоне Батагов провел 11 матчей, голов и результативных передач не отдал, заработав одну желтую карточку. К футболисту приписывают интерес ряд клубов АПЛ, таких, как «Брайтон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил, что лидер Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной в ноябре.

Трабзонспор сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Andromed
повністю заслужив, взагалі дивно що цей виклик не відбувся раніше
+2
Умник
У нас після цієї новини сніг пішов
0
Gargantua
давно пора
видать ждал пока агенты занесут
0
MaximusOne
Хланя викликай !!!
-1
Болела
Нарешті
-1
Maks23
Ещё бы неплохо было бы Твердохліба вызвать...
-1
DK2025
Давно пора
-1
New Zealander
Отже не викличе Сватка або Таловерова 
-2
