Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Арсений Батагов получит дебютный вызов в главную команду страны
Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.
По информации источника, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на матчи отбора на ЧМ-2026 вызовет защитника «Трабзонспора» Арсения Батагова.
В этом сезоне Батагов провел 11 матчей, голов и результативных передач не отдал, заработав одну желтую карточку. К футболисту приписывают интерес ряд клубов АПЛ, таких, как «Брайтон», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».
Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил, что лидер Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной в ноябре.
