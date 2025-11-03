Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортивный директор Ромы: «Довбик снова забивает, но...»
Италия
Фредерик Массара поделился мнением об игре украинского форварда и проблемах в атаке

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор итальянской «Ромы» Фредерик Массара рассказал об игре форварда сборной Украины Артема Довбика, проблемах с реализацией и трансферной кампании римского клуба:

«Гасперини пробует некоторые решения, некоторые вариации, чтобы улучшить игру команды. Иногда он играет без девятки. Да, нам пока не хватает результативности, но в последних играх у нас было много моментов.

Довбик снова забивает, но мы понимаем, что нам необходимо прибавлять и улучшать реализацию. Есть атакующее звено, которое предлагает несколько решений.

Кроме того, в последних нескольких матчах мы увидели, что Дибала дает нам огромный импульс с точки зрения качества. Бейли также играет уверенно. Если будут возможности, мы будем готовы к трансферному окну в январе, чтобы подписать необходимых футболистов», – сообщил Массара.

В нынешнем сезоне Довбик провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Рома» набрала 21 балл и занимает четвертое место в чемпионате.

чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Фредерик Массара Артем Довбик
Николай Тытюк Источник: Джанлука Ди Марцио
