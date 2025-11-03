«Надо было наказать». Экс-арбитр ФИФА – о столкновении Ярмоленко с Бондарем

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал столкновение в центральном поединке 11 тура УПЛ между динамовцем Андреем Ярмоленко и «горняком» Валерием Бондарем.

«То, что в дерби повышенный градус напряжения – ни для кого не секрет. Но это отнюдь не повод участникам матча позволять эмоциям брать верх. Вот и в эпизоде с участием Ярмоленко и Бондаря, если бы не вмешательство Олега Очеретько, дело могло дойти до драки. Такие страсти явно не украшают футбол, и я не знаю, почему арбитр Романов не наказал динамовца за агрессивность желтой карточкой. Скорее всего, на него повлиял авторитет Ярмоленко. Но это недопустимо. Все должны быть в равных условиях».

