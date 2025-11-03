Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Надо было наказать». Экс-арбитр ФИФА – о столкновении Ярмоленко с Бондарем
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 16:36 |
450
1

«Надо было наказать». Экс-арбитр ФИФА – о столкновении Ярмоленко с Бондарем

Ветеран киевлян не сдержал эмоций в Классическом

03 ноября 2025, 16:36 |
450
1 Comments
«Надо было наказать». Экс-арбитр ФИФА – о столкновении Ярмоленко с Бондарем
Мирослав Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал столкновение в центральном поединке 11 тура УПЛ между динамовцем Андреем Ярмоленко и «горняком» Валерием Бондарем.

«То, что в дерби повышенный градус напряжения – ни для кого не секрет. Но это отнюдь не повод участникам матча позволять эмоциям брать верх. Вот и в эпизоде с участием Ярмоленко и Бондаря, если бы не вмешательство Олега Очеретько, дело могло дойти до драки. Такие страсти явно не украшают футбол, и я не знаю, почему арбитр Романов не наказал динамовца за агрессивность желтой карточкой. Скорее всего, на него повлиял авторитет Ярмоленко. Но это недопустимо. Все должны быть в равных условиях».

Ранее защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал поражение от «Шахтера».

По теме:
Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
Вильхивцы в гостях одолели Буковину-2. Результаты 16-го тура Второй лиги
Форвард Динамо, который не нужен Шовковскому, провалил матч в Европе
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Мирослав Ступар Валерий Бондарь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02 ноября 2025, 20:44 63
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти

Тренер прокомментировал поражение в классическом

Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги
Футбол | 03 ноября 2025, 16:01 0
Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги
Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги

Агробизнес обыграл Прикарпатье в Первой лиге

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Футбол | 03.11.2025, 13:43
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Вот именно что желтой карточкой
заметьте как загаражное кодло  пытается второй день сместить акцент с непоставленного пенальти в их ворота, на потенциальную  ЖК Ярмоленко!
Ответить
0
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 479
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 31
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 16
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем