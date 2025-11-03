Богдан БОЙЧУК: «Все эмоции остались на поле»
Автор забитого мяча «Буковины» прокомментировал победу над «моряками»
В матче четырнадцатого тура Первой лиги черновицкая «Буковина» одержала победу над «Черноморцем» (2:1).
Капитан «Буковины» Богдан Бойчук, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.
– С победой, Вас с забитым голом. Ваши впечатления от поединка.
– Очень рад, что удалось выиграть, но эмоций сейчас нет. Все они остались на поле.
— У команды было много моментов, чтобы забивать больше. По вашему мнению, чего не хватило для того, чтобы закрыть игру и не нервничать на последних минутах?
— Мне кажется, что и так все хорошо, потому что мы выиграли 2:1, и это самое главное.
— Вы раньше выступали за «Черноморец», поэтому насколько для вас лично эта игра была важной, и для команды, которая ведет борьбу с «моряками» за выход в УПЛ?
— Конечно, была важна, потому что мы были на первой строчке, а они («Черноморец». прим) на второй.
