Его не остановить. Холанд установил очередной рекорд в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в Английской Премьер-лиге.

Эрлинг оформил дубль в победном матче 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1), благодаря чему стал первым игроком, который забивал как минимум 11 голов в первых 10 турах Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.

2022/23 – 15 голов

2023/24 – 11 голов

2024/25 – 11 голов

2025/26 – 13 голов

После 10 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков.

Ранее сообщалось, что Холанд забил в 10 стартовых турах АПЛ больше голов, чем половина команд чемпионата.