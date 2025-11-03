Его не остановить. Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
Эрлинг демонстрирует феноменальную результативность
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в Английской Премьер-лиге.
Эрлинг оформил дубль в победном матче 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1), благодаря чему стал первым игроком, который забивал как минимум 11 голов в первых 10 турах Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.
- 2022/23 – 15 голов
- 2023/24 – 11 голов
- 2024/25 – 11 голов
- 2025/26 – 13 голов
После 10 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков.
Ранее сообщалось, что Холанд забил в 10 стартовых турах АПЛ больше голов, чем половина команд чемпионата.
So close to equalling his own record 😅@ErlingHaaland | @ManCity pic.twitter.com/NWyGu51tMn— Premier League (@premierleague) November 2, 2025
