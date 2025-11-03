Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Его не остановить. Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
Англия
03 ноября 2025, 14:09 |
266
0

Его не остановить. Холанд установил очередной рекорд в АПЛ

Эрлинг демонстрирует феноменальную результативность

03 ноября 2025, 14:09 |
266
0
Его не остановить. Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в Английской Премьер-лиге.

Эрлинг оформил дубль в победном матче 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1), благодаря чему стал первым игроком, который забивал как минимум 11 голов в первых 10 турах Премьер-лиги в четырех сезонах подряд.

  • 2022/23 – 15 голов
  • 2023/24 – 11 голов
  • 2024/25 – 11 голов
  • 2025/26 – 13 голов

После 10 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков.

Ранее сообщалось, что Холанд забил в 10 стартовых турах АПЛ больше голов, чем половина команд чемпионата.

По теме:
Сандерленд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Холанду нужно забить два гола в АПЛ в 16 матчах, чтобы побить рекорд Ширера
Салах забил 107 голов на Энфилде в АПЛ. У кого больше на одном стадионе?
Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Борнмут Манчестер Сити - Борнмут рекорд
Иван Чирко Источник: Английская Премьер-лига
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 3
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Футбол | 03 ноября 2025, 07:22 8
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом

Киевляне потерпели поражение со счетом 1:3

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.11.2025, 14:15
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 7
Бокс
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 479
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем