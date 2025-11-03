Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову

Со второй попытки получилось. Это я не о победе «Шахтера», которая не вызывает сомнений, впрочем, как и кубковая победа «Динамо». Это я в принципе. О «класичном» как таковом.

В воскресенье, второго ноября 2025 года, на «Арене Львов» впервые за последние года три, был сыгран не рядовой матч между двумя лучшими командами страны, а было сыграно именно украинское дерби. Не могу не поздравить всех нас, ставших свидетелями столь резонансного и неожиданного зрелища. И, понятное дело, хочу отдать должное футболистам. Обеих команд.

Уверен, что это именно футболисты обеих команд, в первую очередь, «сделали» этот матч. Ну, и частично тренерские штабы. Хотя доминантными, все же, были эмоции на поле.

И в этой связи особая благодарность динамовскому защитнику Денису Попову, который, сам того не ведая, своими неосторожными словами о «пародии» открыл вовсе и не ящик Пандоры, а дверь в светлое будущее.

И уже на поле – не толпа увальней, норовящая отыграть матч от обороны, уповая на случайную чужую ошибку, нелепый пенальти или рикошет, а два стада заведенных быков, реагирующее очень остро на порядком подзабытые вариации красных тряпок.

Оказывается, даже у нынешнего «Шахтера», «лучшей команды в истории клуба», по словам Дарио Срны, и отнюдь не лучшей, если брать во внимание слова Дениса Попова, есть самолюбие. Наверное, кто-то в донецком клубе, с царем в голове, перевел слова Попова на португальский, и развесил эти красные тряпки на клубной базе, в клубном автобусе, в клубном туалете. Читайте, мол, «пародии».

Именно этот ход, на мой взгляд, и возымел решающую роль, а не пространные разговоры Арды Турана о тактике.

«Шахтер» вышел на игру, прежде всего, бразильцы «Шахтера», максимально заряженными. Уже с первых минут этого матча было видно, что «оранжево-черные» готовы играть столько, сколько положено, а не лишь первый тайм. Или первый час.

В принципе, этого сумасшедшего заряда и хватило. И для итоговой победы действующего бронзового призера, и для того, чтобы заурядный, как ожидалось, матч превратился в настоящее дерби.

ФК Динамо

Не могу не отдать должное и динамовцам. Причем не только в контексте Попова. «Бело-синие» приняли правила игры, предложенные соперником. И тоже были заряженными. И тоже были мотивированными.

Другое дело, что, если перефразировать Попова, нынешнее «Динамо» – это тоже своего рода пародия. Пародия на то, бывшее «Динамо», от которого сейчас осталась лишь тень. Тень Ярмоленко.

На мой субъективный взгляд, Александр Шовковский выбрал неплохой, не побоюсь этого слова хороший план на игру. «Динамо» не должно было отдавать инициативу сопернику, не должно было садиться очень низко на свою половину поля. Это я не из потолка беру, а из расположения на поле того же Попова (высоко выдвигался вперед), как и атакующего треугольника – Пихаленок, Ярмоленко и Буяльский.

Все это наверняка делалось для того, чтобы таким вот достаточно высоким блоком и таким вот достаточно активным прессингом вынудить соперника перейти на вертикальную модель игры. То есть, заставить его грузить мяч на чужую половину поля, где невысокие бразильцы априори не должны иметь преимущества в противоборстве с рослыми динамовцами.

Но беда в том, что неплохой, в общем-то, даже местами хороший план Шовковского не сыграл. Потому что нынешнее «Динамо» – ну, не очень техничное, скажем так. Поэтому такой тренерский ход и провалился. И если динамовцы и «включались» в игру, так это, прежде всего, после пропущенных мячей. Или после каких-то вербальных провокаций оппонентов.

И в этой связи отмечу, что заряд на игру у «Шахтера» получился более зарядным, что ли. Ну, это вполне понятно, ведь именно дончане проиграли в первой серии «класичного», именно их обозвали пародией.

ФК Шахтер. Через мгновение третий мяч залетит в ворота Динамо

А почему Шовковский сотоварищи не накрутили должным образом своих подопечных, чтобы они «брали за горло» соперника уже не тогда, когда проигрывали, а с первых секунд игры, – этого уж, извините, я не знаю.

Хотя даже такого настроя динамовцам могло бы хватить и во второй серии дерби, если бы Романов имел больше смелости и назначил пенальти за клоунаду от Конопли. Но Романов смелости не имел, а посему динамовцам остается сетовать на зеркало. Ну, и в определенной степени, на своего перекачанного центрбека, который своими явно не перекачанными мозгами спровоцировал оппонента на яркую вендетту.

И вот теперь мне очень интересно, что же будет дальше? Я имею ввиду, с европейскими перспективами двух наших грандов. Сможет ли «Шахтер» быть таким же заряженным и в матче против «Брейдаблика»? А «Динамо»? Сможет ли зарядиться злостью от поражения «Шахтеру» и разорвать «Зрыньски»?