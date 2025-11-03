Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 12:32 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:33
2260
17

Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову

Валерий Василенко перефразирует динамовского центрбека

03 ноября 2025, 12:32 | Обновлено 03 ноября 2025, 12:33
2260
17 Comments
Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
ФК Динамо. Денис Попов и Невертон

Со второй попытки получилось. Это я не о победе «Шахтера», которая не вызывает сомнений, впрочем, как и кубковая победа «Динамо». Это я в принципе. О «класичном» как таковом.

В воскресенье, второго ноября 2025 года, на «Арене Львов» впервые за последние года три, был сыгран не рядовой матч между двумя лучшими командами страны, а было сыграно именно украинское дерби. Не могу не поздравить всех нас, ставших свидетелями столь резонансного и неожиданного зрелища. И, понятное дело, хочу отдать должное футболистам. Обеих команд.

Уверен, что это именно футболисты обеих команд, в первую очередь, «сделали» этот матч. Ну, и частично тренерские штабы. Хотя доминантными, все же, были эмоции на поле.

И в этой связи особая благодарность динамовскому защитнику Денису Попову, который, сам того не ведая, своими неосторожными словами о «пародии» открыл вовсе и не ящик Пандоры, а дверь в светлое будущее.

И уже на поле – не толпа увальней, норовящая отыграть матч от обороны, уповая на случайную чужую ошибку, нелепый пенальти или рикошет, а два стада заведенных быков, реагирующее очень остро на порядком подзабытые вариации красных тряпок.

Оказывается, даже у нынешнего «Шахтера», «лучшей команды в истории клуба», по словам Дарио Срны, и отнюдь не лучшей, если брать во внимание слова Дениса Попова, есть самолюбие. Наверное, кто-то в донецком клубе, с царем в голове, перевел слова Попова на португальский, и развесил эти красные тряпки на клубной базе, в клубном автобусе, в клубном туалете. Читайте, мол, «пародии».

Именно этот ход, на мой взгляд, и возымел решающую роль, а не пространные разговоры Арды Турана о тактике.

«Шахтер» вышел на игру, прежде всего, бразильцы «Шахтера», максимально заряженными. Уже с первых минут этого матча было видно, что «оранжево-черные» готовы играть столько, сколько положено, а не лишь первый тайм. Или первый час.

В принципе, этого сумасшедшего заряда и хватило. И для итоговой победы действующего бронзового призера, и для того, чтобы заурядный, как ожидалось, матч превратился в настоящее дерби.

ФК Динамо

Не могу не отдать должное и динамовцам. Причем не только в контексте Попова. «Бело-синие» приняли правила игры, предложенные соперником. И тоже были заряженными. И тоже были мотивированными.

Другое дело, что, если перефразировать Попова, нынешнее «Динамо» – это тоже своего рода пародия. Пародия на то, бывшее «Динамо», от которого сейчас осталась лишь тень. Тень Ярмоленко.

На мой субъективный взгляд, Александр Шовковский выбрал неплохой, не побоюсь этого слова хороший план на игру. «Динамо» не должно было отдавать инициативу сопернику, не должно было садиться очень низко на свою половину поля. Это я не из потолка беру, а из расположения на поле того же Попова (высоко выдвигался вперед), как и атакующего треугольника – Пихаленок, Ярмоленко и Буяльский.

Все это наверняка делалось для того, чтобы таким вот достаточно высоким блоком и таким вот достаточно активным прессингом вынудить соперника перейти на вертикальную модель игры. То есть, заставить его грузить мяч на чужую половину поля, где невысокие бразильцы априори не должны иметь преимущества в противоборстве с рослыми динамовцами.

Но беда в том, что неплохой, в общем-то, даже местами хороший план Шовковского не сыграл. Потому что нынешнее «Динамо» – ну, не очень техничное, скажем так. Поэтому такой тренерский ход и провалился. И если динамовцы и «включались» в игру, так это, прежде всего, после пропущенных мячей. Или после каких-то вербальных провокаций оппонентов.

И в этой связи отмечу, что заряд на игру у «Шахтера» получился более зарядным, что ли. Ну, это вполне понятно, ведь именно дончане проиграли в первой серии «класичного», именно их обозвали пародией.

ФК Шахтер. Через мгновение третий мяч залетит в ворота Динамо

А почему Шовковский сотоварищи не накрутили должным образом своих подопечных, чтобы они «брали за горло» соперника уже не тогда, когда проигрывали, а с первых секунд игры, – этого уж, извините, я не знаю.

Хотя даже такого настроя динамовцам могло бы хватить и во второй серии дерби, если бы Романов имел больше смелости и назначил пенальти за клоунаду от Конопли. Но Романов смелости не имел, а посему динамовцам остается сетовать на зеркало. Ну, и в определенной степени, на своего перекачанного центрбека, который своими явно не перекачанными мозгами спровоцировал оппонента на яркую вендетту.

И вот теперь мне очень интересно, что же будет дальше? Я имею ввиду, с европейскими перспективами двух наших грандов. Сможет ли «Шахтер» быть таким же заряженным и в матче против «Брейдаблика»? А «Динамо»? Сможет ли зарядиться злостью от поражения «Шахтеру» и разорвать «Зрыньски»?

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
ФЕДЕЦЬКИЙ: «Классико, на мой взгляд, удалось. Все было круто»
Известный тренер назвал виновного в первом пропущенном голе Динамо
статьи эксклюзив Шахтер - Динамо Киев
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 03:19 2
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Футбол | 03.11.2025, 13:21
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Футбол | 03.11.2025, 07:22
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей⚒️
Попов хотел как в старые добрые и Марлон ему в этом помог
Ответить
+2
FunnyCat_____
Это все очень мило, но Романов повлиял на ход игры не дав очевидную пенку в ворота шахтера 
Глядишь сравняй ДК и тогда бы трештолк Попова обсуждали бы сейчас с другого ракурса 
Ответить
+1
Singularis
Дерби это Динамо - Оболонь,  Карпаты - Рух,  Шахтёр-Заря,  а Шахтёр - Динамо это El Clаsico.
Ответить
+1
COBA
Гарно написано. Зі злостивим сарказмом, Але все в міру))))
Ответить
+1
Khafre
якби не романов все закінчилося, як завжди - позитивним результатом для динамо. попов тутнідочого
Ответить
0
Dovbush
Якби Романов був послідовним і сміливим, то був би і пенальті. І були б вилучення з обох боків. Егіналду міг отримати ще в першому таймі за стрибок двома ногами уперед на Попова. Конопля за провокації і симуляції й штовханину награв загалом на червону. Ярмоленко за те , що Бондаря за горло потримав. Але суддя був єдиним, хто не відповідав рівню гри.
Ответить
0
Singularis
Понятно. Из-за слов Попова Эгиналду прыгнул как зверь.🐯🐯🐯
Ответить
0
sahka1981
Пеналь звісно був, очевидний. Як з варом можна таке пропускати??? З приводу апеляцій по Ярмолі. Ну жовту мав би отримати. Плюс там Бондарь сам в підкат влетів, та і взагалі той момент був вже на 86 хвилині, кінець матчу, а пенальті мало бути десь на 60 хвилині, різниця очевидна. Та і взагалі пропоную згадати матч Шахтар - Дніпро в 2012 здається, це для тих хто намагається перекрити очевидне пенальті тим, що типу "душив", і згадати як там Срна душив Віталія Мандзюка. І що було за те для Срни??? Ну звісно ніякої червоної, наче тільку жовта, і винагорода у вигляді другої жовтої самомому Мандзюку, який просто відійшов в сторону.
Про Попова по ділу, хоча все-таки він потім вибачився за це вже мало хто згадує.
Ответить
-1
_9Quantum19_KhM25
Пенальті там не було. Коли у ворота киян за таке пенальті не ставлять, то там тільки жовта🟨 Огундані за симуляцію. 
Як можна було зарахувати "динаміцям" гол, забитий з порушенням правил, з офсайду? Ярмоленко перебував у положенні поза грою, тому той м'яч у ворота "гірників" повинен був бути відмінений.  Чи Пасхал згадав, як він зарахував гол у ворота "Металіста", забитий "рухівцями" з триметрового офсайду? То це отаке гнилий в нас суддівський корпус?
Ответить
-1
icebeer
Однобокий обзор. 
Пеналь далеко не очевидный. Неадекваты Бражко и Ярмола,та и Шало,вообще каким-то чудом избежали карточек. 
А так судья особо не косячил. Играйте нормально ,тогда и судья вам не помеха.
Ответить
-1
Alex Suz
Ярмоленка душить противника це не классіко це ганьба
Ответить
-1
New Zealander
Там легенда Шахтаря Жадсон легендарно прокоментував вчорашню гру!
Ответить
-1
514839
Нє, Василенко, ну, якщо ти вже такий об"єктивний, що наїхав на Рудого - справедливо, доречі - то що ж ти мовчиш про бидляцтво Ярмоли? Чому не пишеш про гол Динамо, який не можна було зараховувати, а ось про непризначений пенальті пишеш?
Ответить
-1
New Zealander
Шахтар повертається знову у свою тарілку. Егі та Невертон - повністю відновили свою форму після травм. Шахтар був тимчасово не в своїй тарілці лише через постійні травми провідних гравців. Але звичайно поки Алісон не повернеться та не зявиться повноцінна заміна Судакову та Кевіну то чекати рівень який був у матчах з Бешикташем ще зарано. Від Турана почнемо вимагати по-справжньому смачної гри тільки після того як Шахтар повністю відійде від цього потрійного удару (Алісон-Судаков-Кевін). А поки що те що Туран робить з цими юніорами що тільки-но прийшли з юніорського футболу - це вже дуже добре. 
Ответить
-1
Khafre
попов легенда динамо, романов - легенда шахтаря
Ответить
-3
Chemp83
Ні кроти ні Динамо не будуть першими 
Ответить
-4
Khafre
динамо легенда футболу
Ответить
-4
Популярные новости
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 8
Футбол
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 28
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 12
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем