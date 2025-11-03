Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше грязи было, чем футбола»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 23:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Больше грязи было, чем футбола»

Бывший игрок «Динамо» прокомментировал поражение от «Шахтера»

Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал поражение столичного клуба в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 от донецкого «Шахтера» (1:3):

«Для кого-то – как в старые добрые времена, но вечер точно не был хорошим для динамовцев. Да и для «Шахтера», будем откровенны, тоже.

Больше грязи было, чем собственно футбола. Была куча бессмысленных, даже скажу грубо, тупых фолов со стороны игроков обеих команд. Совершенно ненужные нарушения правил. Меня разочаровывает, что так играют наши ведущие команды. Очень хочется ругаться после таких поединков... Грязный получился матч.

Не от большого ума это все. Я уже молчу о том, что после кубковой игры сказал Попов о бразильцах «Шахтера». Нельзя так себя вести».

Денис АНТЮХ: «Мы играли как обычно»
Полесье ищет усиление. Известный тренер посетил Африку и Венгрию
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
