Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Украина. Премьер лига
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о словах Дениса Попова о донецком «Шахтере».

– Много внимания в поединке было уделено Попову, который неоднозначно высказался относительно нынешних бразильских футболистов «Шахтера»...

– Это было заметно. Поэтому нужно аккуратнее высказываться о сопернике. Я не исключаю, что после таких слов футболисты донецкой команды получили дополнительную мотивацию.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Денис Попов Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Al Fredli
Так і кажи .Отримали додаткову мотивацію і Попов з Динамою пососав мальохо.
