Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о словах Дениса Попова о донецком «Шахтере».

– Много внимания в поединке было уделено Попову, который неоднозначно высказался относительно нынешних бразильских футболистов «Шахтера»...



– Это было заметно. Поэтому нужно аккуратнее высказываться о сопернике. Я не исключаю, что после таких слов футболисты донецкой команды получили дополнительную мотивацию.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.