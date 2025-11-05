Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Леоненко нашел новое прозвище для Ярмоленко после фиаско против Шахтера

Киевляне проиграли матч 1:3

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко нашел новое прозвище для легенды клуба Андрея Ярмоленко.

«Кстати, я уже прозвище Ярмоленко после игры с «Шахтером» придумал! «Душитель»! Понимаешь, одно дело, если бы Ярмоленко срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так – то и отмазки нет. Ярмоленко взял и чуть не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище – «душитель», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.

Динамо Киев Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Денис Попов
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
