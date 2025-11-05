Леоненко нашел новое прозвище для Ярмоленко после фиаско против Шахтера

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко нашел новое прозвище для легенды клуба Андрея Ярмоленко.

«Кстати, я уже прозвище Ярмоленко после игры с «Шахтером» придумал! «Душитель»! Понимаешь, одно дело, если бы Ярмоленко срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так – то и отмазки нет. Ярмоленко взял и чуть не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище – «душитель», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.