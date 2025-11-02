Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом
Украина. Премьер лига
ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом

В матче были бурные эмоции

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Во Львове завершился центральный матч первого круга сезона Украинской премьер-лиги 2025/25 между «Шахтером» и «Динамо».

Во время самого матча между игроками двух команд было много эмоций. Во время одного из эпизодов телекамеры трансляторов матча UPL.TV зафиксировали эпизод, как легенда киевлян Андрей Ярмоленко схватил за шею футболиста «горняков» украинца Валерия Бондаря.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

По теме:
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
ТУРАН: «Мы сделали выводы. Очень переживали после поражения в Кубке»
Экс-форвард Динамо: «Моментов у Шахтера было больше»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Viktor Shuper
момент з пенальті у ворота Шахти покажете чи тільки показуєте те, що вам вигідно?
Ответить
+3
InterArsenalRealMadrid
Этого бондаря надо хорошенько  пере£6@ть самооценка выше крыши 
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Дивно, що Ярмоленко не отримав червону у цьому матчі. При тому, що він на цю червону відверто нафолив. А Огундана мав отримати жовту за симуляцію.
Ответить
-4
