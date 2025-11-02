Во Львове завершился центральный матч первого круга сезона Украинской премьер-лиги 2025/25 между «Шахтером» и «Динамо».

Во время самого матча между игроками двух команд было много эмоций. Во время одного из эпизодов телекамеры трансляторов матча UPL.TV зафиксировали эпизод, как легенда киевлян Андрей Ярмоленко схватил за шею футболиста «горняков» украинца Валерия Бондаря.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом