Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 23:33 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:08
Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты

Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко

УАФ. Алексей Гуцуляк

Житомирский клуб «Полесье» ведет переговоры с рядом футболистов о продлении контрактов.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, житомирский клуб выступил с требованием к таким игрокам, как Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий и Богдан Михайличенко, что их контракты будут продлены только при условии уменьшения зарплаты. Руководство «волков» считает, что в настоящее время переплачивает вышеуказанным спортсменам.

Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».

