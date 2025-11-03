Источник: Полесье требует от игроков сборной Украины уменьшения зарплаты
Продолжаются тяжелые переговоры с Гуцуляком, Сарапием и Михайличенко
Житомирский клуб «Полесье» ведет переговоры с рядом футболистов о продлении контрактов.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, житомирский клуб выступил с требованием к таким игрокам, как Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий и Богдан Михайличенко, что их контракты будут продлены только при условии уменьшения зарплаты. Руководство «волков» считает, что в настоящее время переплачивает вышеуказанным спортсменам.
Ранее наставник житомирского «Полесья» Руслан Ротань объяснил, почему в клубе много представителей, связанных с киевским «Динамо».
