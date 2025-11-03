Йожеф САБО: «Мали бути червоні картки. Ярмоленко взагалі за шию хапав»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что в матче киевлян с «Шахтером» арбитр должен был удалять игроков с поля.

«Как по мне, красные карточки должны были быть и Конопле, и не только. Однако судья решил иначе, почему-то не стал успокаивать футболистов и хорошо, что не дошло до драк. Там и Ярмоленко за шею хватал Бондаря, душил, что-то ему на ухо кричал... Однако критиковать арбитра предметно не за что, потому что ошибок, которые повлияли бы на результат, он не допустил», – сказал Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.