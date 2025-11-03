Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Мали бути червоні картки. Ярмоленко взагалі за шию хапав»
Украина. Премьер лига
Йожеф САБО: «Мали бути червоні картки. Ярмоленко взагалі за шию хапав»

Бывший тренер считает, что в матче должны были быть красные карточки

ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что в матче киевлян с «Шахтером» арбитр должен был удалять игроков с поля.

«Как по мне, красные карточки должны были быть и Конопле, и не только. Однако судья решил иначе, почему-то не стал успокаивать футболистов и хорошо, что не дошло до драк. Там и Ярмоленко за шею хватал Бондаря, душил, что-то ему на ухо кричал... Однако критиковать арбитра предметно не за что, потому что ошибок, которые повлияли бы на результат, он не допустил», – сказал Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо судейство
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Al Fredli
Шо не так? Йожик правий.А Кабаєв це гравець з дуже поставленим  ударом.Коли він забиває воротарі плачуть.
514839
Та нє, там 2:2 повинно було бути, Динамо грало значно краще, і тільки Романов із перекупленим Ахметовим ВАРом не дали Динамо перемогти. Якщо подивитися на статистику, то там абсолютно зрозуміло, що Динамо повинно було перемагати, і тільки неспроможність Нещерета адекватно реагувати на паси від Кабаєва, а також нездатність окремих гравців Динамо  розуміти тонку гру від Ярмоленка і Шапаренка  дозволили Шахтарю здобути незаслужену перемогу! Але - у Динамо кращі часи ще попереду, і молоді, перспективні гравці, накшалт Ярмоленка, Шапаренка, інтелектуала Попова та інших нададуть поштовх для маштабного розвитку клюбу! Разом - до перемоги!!!
