Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей

Матч с «Шахтером» (1:3) стал 250-м для Виталия Буяльского в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 64 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 60 – Александр Шовковский, по 50 – Сергей Ребров и Александр Хацкевич, 25 – Алексей Михайличенко, и 1 – Олег Блохин. В составе бело-синих Буяльский дебютировал в УПЛ 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 12 лет 160 дней.

К слову, в поединке с горняками Виталий отметил еще один юбилей, проведя 60-й матч в украинских чемпионатах в качестве капитана «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 26.05.2013 Металлург З 3:0 (д) 50-й 21.05.2017 Заря 1:2 (д) 100-й 31.07.2019 Карпаты 2:0 (г) 150-й 18.08.2021 Ингулец 1:1 (г) 200-й 26.11.2023 Рух 2:0 (д) 250-й 02.11.2025 Шахтер 1:3 (г)

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ