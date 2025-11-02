Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:13 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:14
Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей

32-летний хавбек провел 250-й матч в УПЛ в рядах киевлян, в том числе 60-й в качестве капитана

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Шахтером» (1:3) стал 250-м для Виталия Буяльского в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 64 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 60 – Александр Шовковский, по 50 – Сергей Ребров и Александр Хацкевич, 25 – Алексей Михайличенко, и 1 – Олег Блохин. В составе бело-синих Буяльский дебютировал в УПЛ 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 12 лет 160 дней.

К слову, в поединке с горняками Виталий отметил еще один юбилей, проведя 60-й матч в украинских чемпионатах в качестве капитана «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

26.05.2013

Металлург З

3:0 (д)

50-й

21.05.2017

Заря

1:2 (д)

100-й

31.07.2019

Карпаты

2:0 (г)

150-й

18.08.2021

Ингулец

1:1 (г)

200-й

26.11.2023

Рух

2:0 (д)

250-й

02.11.2025

Шахтер

1:3 (г)

Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ

Игрок

Годы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2016

426

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2025

274

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

5.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2013-2025

250

6.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

7.

Денис ГАРМАШ

2009-2023

237

8.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

9.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

10.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215
Сергей Цыба
