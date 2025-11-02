Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей
32-летний хавбек провел 250-й матч в УПЛ в рядах киевлян, в том числе 60-й в качестве капитана
Матч с «Шахтером» (1:3) стал 250-м для Виталия Буяльского в чемпионатах Украины в рядах «Динамо». Он стал пятым игроком киевлян, достигшим этого рубежа. 64 раза выпускал Виталия на поле Мирча Луческу, 60 – Александр Шовковский, по 50 – Сергей Ребров и Александр Хацкевич, 25 – Алексей Михайличенко, и 1 – Олег Блохин. В составе бело-синих Буяльский дебютировал в УПЛ 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 12 лет 160 дней.
К слову, в поединке с горняками Виталий отметил еще один юбилей, проведя 60-й матч в украинских чемпионатах в качестве капитана «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского за Динамо в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.05.2013
|
Металлург З
|
3:0 (д)
|
50-й
|
21.05.2017
|
Заря
|
1:2 (д)
|
100-й
|
31.07.2019
|
Карпаты
|
2:0 (г)
|
150-й
|
18.08.2021
|
Ингулец
|
1:1 (г)
|
200-й
|
26.11.2023
|
Рух
|
2:0 (д)
|
250-й
|
02.11.2025
|
Шахтер
|
1:3 (г)
Топ-10 гвардейцев Динамо в УПЛ
|
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2016
|
426
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2025
|
274
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
5.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2013-2025
|
250
|
6.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
7.
|
Денис ГАРМАШ
|
2009-2023
|
237
|
8.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
9.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
10.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26
Антоненко – о травме Марченко