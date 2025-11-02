Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»

Олег Саленко высказался о состоянии столичного клуба

Олег Саленко

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о нынешнем состоянии столичного клуба после поражения от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26:

«Все не так. Нужна команда, которая бежит, а не делает это в праздники и в одном тайме. Неважно, что будет сзади, нет мощности впереди. В этом плане, в матче с «Шахтером» была пустота. За 90 минут я не увидел, за счет чего «Динамо» может победить. Никакой зацепки за позитив. Тем более, что и «горняки» сейчас не в лучшем состоянии.

Не удивлюсь, если в ближайший четверг киевляне снова опозорятся в Лиге конференций и все, как и дальше, будет хорошо».

Олег Саленко Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
Динамо Кива
Моя собака лучше бегает мусорил и не только по праздникам
