Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Саленко высказался о нынешнем состоянии столичного клуба после поражения от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26:

«Все не так. Нужна команда, которая бежит, а не делает это в праздники и в одном тайме. Неважно, что будет сзади, нет мощности впереди. В этом плане, в матче с «Шахтером» была пустота. За 90 минут я не увидел, за счет чего «Динамо» может победить. Никакой зацепки за позитив. Тем более, что и «горняки» сейчас не в лучшем состоянии.

Не удивлюсь, если в ближайший четверг киевляне снова опозорятся в Лиге конференций и все, как и дальше, будет хорошо».