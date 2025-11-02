Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Кабаев провел 300-й матч в клубной карьере

Юбилейной игра с «Шахтером» стала и для Александра Караваева

ФК Динамо

Матч с «Шахтером» (1:2) стал 300-м в клубной карьере 30-летнего полузащитника динамовцев Владислава Кабаева. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 117 – за «Динамо» и 55 – за «Черноморец». 233 раза Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 – в еврокубках (10 – в Лиге чемпионов, 35 – в Лиге Европы, 6 – в Лиге конференций) и 16 – в Кубке Украины. На рубеж «300» Кабаев вышел через 11 лет 71 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Буковиной» в 1/16 финала Кубка Украины (4:0).

Поединок с «Шахтером» оказался юбилейным и для 33-летнего защитника киевлян Александра Караваева, который провел 200-й матч за «Динамо». 137 встреч он отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 48 – в еврокубках, 12 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

300 матчей в карьере Владислава Кабаева

Сезон

Клуб Кабаева

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2014/15

Черноморец

9

1

1

11

2015/16

Черноморец

18

-

-

18

2016/17

Черноморец

25

1

-

26

2017/18

Заря

13

-

2

15

2018/19

Заря

22

3

4

29

2019/20

Заря

29

1

4

34

2020/21

Заря

21

4

6

31

2021/22

Заря

11

-

5

16

2022/23

Заря

1

-

2

3

Динамо

21

-

6

27

2023/24

Динамо

25

1

1

27

2024/25

Динамо

30

4

14

51

2025/26

Динамо

8

1

6

15

Итого

233

16

51

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

По теме:
САЛЕНКО: «Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам»
«Катастрофа». Легенда Динамо назвал причину поражения киевлян в Классико
Буяльский в матче с Шахтером отметил двойной юбилей
цифры и факты Динамо Киев Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
