Кабаев провел 300-й матч в клубной карьере

Матч с «Шахтером» (1:2) стал 300-м в клубной карьере 30-летнего полузащитника динамовцев Владислава Кабаева. 128 встреч он отыграл за «Зарю», 117 – за «Динамо» и 55 – за «Черноморец». 233 раза Владислав выходил на поле в чемпионатах Украины, 51 – в еврокубках (10 – в Лиге чемпионов, 35 – в Лиге Европы, 6 – в Лиге конференций) и 16 – в Кубке Украины. На рубеж «300» Кабаев вышел через 11 лет 71 день после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в гостевом поединке «Черноморца» с «Буковиной» в 1/16 финала Кубка Украины (4:0).

Поединок с «Шахтером» оказался юбилейным и для 33-летнего защитника киевлян Александра Караваева, который провел 200-й матч за «Динамо». 137 встреч он отыграл за бело-синих в чемпионатах Украины, 48 – в еврокубках, 12 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезон Клуб Кабаева ЧУ КУ ЕК Всего 2014/15 Черноморец 9 1 1 11 2015/16 Черноморец 18 - - 18 2016/17 Черноморец 25 1 - 26 2017/18 Заря 13 - 2 15 2018/19 Заря 22 3 4 29 2019/20 Заря 29 1 4 34 2020/21 Заря 21 4 6 31 2021/22 Заря 11 - 5 16 2022/23 Заря 1 - 2 3 Динамо 21 - 6 27 2023/24 Динамо 25 1 1 27 2024/25 Динамо 30 4 14 51 2025/26 Динамо 8 1 6 15 Итого 233 16 51 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.