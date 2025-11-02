Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 22:22 |
3124
0
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою
02 ноября 2025, 22:22 |
3124
0
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с обращением к донецкому «Шахтеру» после поражения в Классическом.
«Поздравляю «Шахтер» с победой. Безусловно, мы рассчитывали не на такой результат. А пока всем спокойной, тихой и мирной ночи. Слава Украине!», – отметил главный тренер «бело-синих».
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса
Футбол | 02 ноября 2025, 16:48 34
Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Футбол | 02.11.2025, 23:47
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 02:43 1
01.11.2025, 08:55 8
01.11.2025, 21:45 1
01.11.2025, 06:22
01.11.2025, 02:02
01.11.2025, 00:15
02.11.2025, 00:32 3
01.11.2025, 05:12 11