Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 22:22 |
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою

Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с обращением к донецкому «Шахтеру» после поражения в Классическом.

«Поздравляю «Шахтер» с победой. Безусловно, мы рассчитывали не на такой результат. А пока всем спокойной, тихой и мирной ночи. Слава Украине!», – отметил главный тренер «бело-синих».

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Йожеф САБО: «Они на голову сильнее игроков Динамо»
ТУРАН: «Мы сделали выводы. Очень переживали после поражения в Кубке»
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
