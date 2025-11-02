Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский выступил с обращением к донецкому «Шахтеру» после поражения в Классическом.

«Поздравляю «Шахтер» с победой. Безусловно, мы рассчитывали не на такой результат. А пока всем спокойной, тихой и мирной ночи. Слава Украине!», – отметил главный тренер «бело-синих».

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.