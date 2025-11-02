Испания02 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:56
Барселона объявила стартовый состав на поединок Ла Лиги против Эльче
Домашний матч каталонцев начнется в 19:30
2 ноября состоится матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» встретится с «Эльче».
Местом проведения встречи станет «Стадио Олимпико» в Барселоне.
Свисток о начале игры прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Перед поединком «Барселона» занимает третье место (22 очка), а «Эльче» на данный момент восьмое (14 очков).
Стартовый состав на матч «Барселона» – «Эльче»
