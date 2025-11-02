Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26
2 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 11-й тур, 2 ноября
Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Эгиналду, 3
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Эгиналду, 3 мин.
😍 Егіналду і його стрибок... 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025
⚽️ Нападник відкриває рахунок в українському класико! 🇺🇦#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/CWj53oppbG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 ноября и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву
Евгений попал в лазарет «Черноморца»