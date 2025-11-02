Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 11-й тур, 2 ноября

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Эгиналду, 3

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Эгиналду, 3 мин.