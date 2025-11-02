Украина. Премьер лига02 ноября 2025, 16:04 |
Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
2 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ
2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.
Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Главным арбитром назначен Денис Шурман.
Перед матчем «Заря» занимала девятое место (13 очков), «Рух» был 15-м (7 баллов).
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября
«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)
Гол: Попара, 26
ГОЛ! 1:0, Попара, 26 мин.
