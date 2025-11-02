Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 16:04
Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ

Заря – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря Луганск

2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Главным арбитром назначен Денис Шурман.

Перед матчем «Заря» занимала девятое место (13 очков), «Рух» был 15-м (7 баллов).

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября

«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)

Гол: Попара, 26

ГОЛ! 1:0, Попара, 26 мин.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух видео голов и обзор
