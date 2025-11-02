АНЧЕЛОТТИ: «Он – один из лучших полузащитников всех времен»

Итальянский коуч сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о хорватском полузащитнике «Милана» Луке Модриче:

«Лука Модрич меня не удивляет. Он никогда не пропускал тренировки в «Реале». У него есть структура, генетика, серьезность, опыт и личность, позволяющие ему быть одним из лучших полузащитников всех времен в 40 лет. С Модричем «Милан» совершил прекрасное приобретение».

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провел десять матчей н клубном уровне, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

