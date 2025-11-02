Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АНЧЕЛОТТИ: «Он – один из лучших полузащитников всех времен»
02 ноября 2025, 15:05
АНЧЕЛОТТИ: «Он – один из лучших полузащитников всех времен»

Итальянский специалист высказался о Луке Модриче

АНЧЕЛОТТИ: «Он – один из лучших полузащитников всех времен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Итальянский коуч сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о хорватском полузащитнике «Милана» Луке Модриче:

«Лука Модрич меня не удивляет. Он никогда не пропускал тренировки в «Реале». У него есть структура, генетика, серьезность, опыт и личность, позволяющие ему быть одним из лучших полузащитников всех времен в 40 лет. С Модричем «Милан» совершил прекрасное приобретение».

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне хорват провел десять матчей н клубном уровне, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

Ранее Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026.

Даниил Кирияка
