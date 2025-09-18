Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026
Тренер следит за игрой бразильца
Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не закрывает для Неймара место в команде на ЧМ-2026, если игрок Сантоса будет в хорошей физической форме.
«Я буду следить за дальнейшей игрой Неймара. Мы все знаем его талант, но важно быть в хороших физических кондициях. Если Неймар будет в хороших кондициях, то я не вижу проблем, чтобы он был в сборной и на чемпионате мира».
«Я ему сказал: хочешь на ЧМ – будь в своей лучшей форме», – сказал Анчелотти.
Неймар забил 79 голов в 128 матчах за сборную Бразилии.
