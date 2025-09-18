Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 сентября 2025, 13:10 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:30
Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026

Тренер следит за игрой бразильца

Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не закрывает для Неймара место в команде на ЧМ-2026, если игрок Сантоса будет в хорошей физической форме.

«Я буду следить за дальнейшей игрой Неймара. Мы все знаем его талант, но важно быть в хороших физических кондициях. Если Неймар будет в хороших кондициях, то я не вижу проблем, чтобы он был в сборной и на чемпионате мира».

«Я ему сказал: хочешь на ЧМ – будь в своей лучшей форме», – сказал Анчелотти.

Неймар забил 79 голов в 128 матчах за сборную Бразилии.

Неймар ЧМ-2026 по футболу Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
