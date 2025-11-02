Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 ноября 2025, 14:30
Клуб АПЛ попрощался с тренером. Не проработал и года

«Вулверхэмптон» попрощался с Витором Перейрой

Вулверхэмптон

Португальский специалист Витор Перейра покинул пост тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, 57-летний специалист уволен с поста тренера английского клуба. С командой он работал с 19 декабря 2024 года.

После десяти туров Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптону» удалось набрать лишь два очка, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». «Волки» расположились на последнем месте турнирной таблицы.

Ранее «Вулверхэмпон» уступил «Фулхэму» в чемпионате Англии.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
