Клуб АПЛ попрощался с тренером. Не проработал и года
«Вулверхэмптон» попрощался с Витором Перейрой
Португальский специалист Витор Перейра покинул пост тренера «Вулверхэмптона». Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, 57-летний специалист уволен с поста тренера английского клуба. С командой он работал с 19 декабря 2024 года.
После десяти туров Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптону» удалось набрать лишь два очка, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». «Волки» расположились на последнем месте турнирной таблицы.
Ранее «Вулверхэмпон» уступил «Фулхэму» в чемпионате Англии.
он меня очень удивил, когда Вулвз с его приходом начали набирать очки, но потом все стало на свои места. Это типичная пустышка.
