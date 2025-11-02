Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти в матче Эпицентра с Вересом

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу системы VАR в поединке 11 тура УПЛ «Эпицентр» – «Верес».

«Веселым оказался матч для поклонников футбола, но только не для тренеров. Досадных ошибок хватало и, как правило, они приводили к опасным моментам. Где-то даже жаль тех же подолян, ведь они приложили максимум усилий, чтобы установить паритет – 2:2 , как очередной грубый промах все свел на нет.

В Тернополе часто в центре внимания оказывался арбитр VAR Резников, который позаботился вместе с рефери матча Омельченко, чтобы справедливость восторжествовала. Когда жители Ровно забили второй гол, то выдержка подвела ассистента арбитра, который сигнализировал, что игрок «Вереса» находится в офсайде. Однако видеоповтор игрового момента только доказал очевидное: гости не нарушали правил. Подоляне пробили два пенальти, но претендовали и на третий. Но если в двух эпизодах фолы ровенчан сомнений не вызывали, то в еще одном моменте рука футболиста «Вереса» была прижата к туловищу и никакого движения не было. Арбитр VAR подтвердил, что о назначении 11-метрового не может быть и речи».

