Легенда Шахтера: «Это поражение – действительно смачная пощечина Турану»

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт рассказал, какое поражение стало самым болезненным для Арды Турана во главе «горняков».

– Юрий Николаевич, несколько дней назад киевляне дали вкусную оплеуху главному тренеру Шахтера Турана, обыграв его команду на стадии 1/8 финала (2:1), ответив на слова Арды, что он здесь для того, чтобы Динамо не побеждало. Смогут ли «горняки» взять реванш у бело-синих в поединке УПЛ и порадовать самолюбие турка?

– На счет пощечины не соглашусь. Вот поражение 1:4 от черкасского ЛНЗ – вот это действительно была вкусная такая пощечина Турана, а не проигрыш Динамо.

В этой игре все решило индивидуальное мастерство динамовцев [Ярмоленко и Герреро] и их умение реализовывать моменты.Шахтер классно провел первый тайм в Киеве, а что случилось с командой во втором? Вопрос на какой ответ у меня нет… – сказал Туран.

В нынешнем сезоне Шахтер возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 зачетный пункт после 10 сыгранных матчей.