Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
2 ноября донецкий Шахтер проведет домашний матч 11-го тура УПЛ 2025/26 против киевского Динамо.
Встреча пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Виталий Романов из Днепра.
Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Александр Шовковский (Динамо).
Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.
