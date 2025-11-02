2 ноября донецкий Шахтер проведет домашний матч 11-го тура УПЛ 2025/26 против киевского Динамо.

Встреча пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Виталий Романов из Днепра.

Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Александр Шовковский (Динамо).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев

Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.